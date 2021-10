Camigliano, Docg Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2015

Affinato per 30 mesi in legno grande, il Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2015 ha colore rosso rubino intenso. Al naso, predominano note di frutta rossa matura, poi tocchi di erba medica e sottobosco, con netti richiami balsamici a rifinitura. In bocca, il sorso è denso e dolce, con la struttura tannica ad emergere fitta e serrata, contraddistinguendone lo sviluppo, fino ad una chiusura larga e dai ritorni fruttati e balsamici. Il borgo di Camigliano, dalla storia antichissima, venne acquistato nel 1957 da Walter Ghezzi, imprenditore milanese, che poi lo trasformò in un polo vitivinicolo. La prima annata prodotta con la dicitura in etichetta “Brunello di Montalcino” è stata il 1965, un anno prima del riconoscimento della denominazione e due anni prima della nascita del Consorzio. Attualmente, l’azienda condotta dal figlio Gualtiero e dal resto della sua famiglia, è composta da 93 ettari a vigneto, condotti a biologico, per una produzione complessiva di 350.000 bottiglie. Siamo nella estremità più occidentale del comprensorio di Montalcino, ad una altezza tra i 300 e i 350 metri sul livello del mare, dove il confine dei vigneti aziendali sfuma e si confonde con quello della Maremma. I vini di Camigliano godono di queste particolari condizioni pedoclimatiche, nel bene e nel male, risultando intensi e generosi, con gli affinamenti prevalentemente effettuati in legni medi e grandi.

Copyright © 2000/2021