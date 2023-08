Camilucci, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Anthologie Blanc 2018

L’azienda di proprietà di Stefano Camilucci sorge nel comprensorio di Paderno Franciacorta ed è nata nel 1990. Oggi, dispone di diciotto ettari a vigneto, per una produzione complessiva che si attesta sulle 130.000 bottiglie annue. Fa parte di quella nutrita schiera di piccoli produttori che proprio in quegli anni ha contribuito al lancio nazionale della denominazione bresciana (il Consorzio di Tutela del Franciacorta nasce anch’esso proprio nel 1990), che attualmente copre un ruolo fondamentale e ormai riconosciuto nella spumantistica nazionale. Il Franciacorta Dosaggio Zero Anthologie Blanc è un Blanc de Blancs, cioè uno spumante da sole uve Chardonnay ottenuto senza l’aggiunta di zuccheri al vino. Il nome del vino evoca l’antico significato del termine “antologia” (dal greco ἄνϑος “fiore” e λέγω “raccolgo”) e vuole mettere in evidenza, da un lato, che si tratta di un vino ottenuto da mosto fiore (il primo e più fine e pulito che esce dalla spremitura) e, dall’altro, che arriva da una rigorosa selezione delle uve in fase di raccolta. La versione 2018 ha riposato sui suoi lieviti per un minimo di trenta mesi ed è caratterizzata da profumi definiti, che mettono in fila frutta gialla matura, scorza di limone, pan-brioche e tocchi leggeri di erbe aromatiche. In bocca, il sorso è solido e articolato, con carbonica ben dosato, sviluppo croccante e finale ampio e sapido, dai ritorni agrumati.

