Campanelli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Palombare 2022

Verdicchio di Jesi? Sì, ma quale territorio preciso di provenienza? È sulla sensibile variazione delle peculiarità e delle caratteristiche organolettiche della Doc marchigiana, che si basa il lavoro di Francesco Campanelli, il quale ha fondato la cantina nel 2021 a partire dalla piccola società agricola di famiglia. Il Palombare è la prima bottiglia prodotta, a cui sono seguiti altri due cru: il San Michele di Cupramontana e il San Nicolò a San Paolo di Jesi. Il vigneto si trova nella contrada Palombare a Sasso di Serra San Quirico, fra i 330 e i 370 metri di altitudine. È la zona più a ovest dell’areale dei Castelli di Jesi, a ridosso degli Appennini e lontano dal mare, dove le escursioni termiche - determinanti per lo sviluppo aromatico - sono più forti. Il vigneto è stato impiantato nel 1955 e ampliato nel 1991 con vecchi cloni di Verdicchio (90%) e per il restante 10% di Trebbiano e Malvasia. L'esposizione è a Est-Sud Est e il terreno è di medio impasto, composto da argilla e calcare con intercalazioni sabbiose. Dopo la vendemmia, la refrigerazione delle uve, la pressatura soffice a grappolo intero con prelievo del solo mosto fiore, la fermentazione sulle fecce avviene con uso di lieviti indigeni. Il vino affina per sette mesi in cemento e acciaio e poi almeno nove mesi in bottiglia. Al naso sentori di mandorla e frutti bianchi, uniti a sensazioni minerali, che ritornano al palato con sapidità ed energia.

Copyright © 2000/2025