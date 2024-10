Campo al Mare, Doc Bolgheri Rosso Campo al Mare 2022

Le Tenute Folonari sono presenti in tutte le denominazioni più note della Toscana e non mancano quindi a Bolgheri. Qui, dall’anno 2000, si declinano come “Tenuta Campo al Mare”, con una quarantina di ettari vitati - recentemente ampliati da 9 ulteriori - piantati a Cabernet Franc e Sauvignon, Petit Verdot, Merlot e Vermentino, che producono una media di 155.000 bottiglie all’anno. Un apporto piccino ma prezioso, se comparato agli ettari totali delle Tenute Folonari, che si aggirano attorno ai 250, e alla produzione annua totale di circa 1,2 milioni di bottiglie. Le vigne a Bolgheri si trovano lungo la strada bolgherese verso Castagneto Carducci, sulla collina di Segalari e infine a Fornacelle, in prossimità del Mar Tirreno, vigneto sabbioso dedicato al Vermentino. Ne nascono 6 vini: il 100% Cabernet Franc Selvante, (espressione monovarietale di Bolgheri sempre più diffusa), il Vermentino, il Rosato da Merlot, il Petit Verdot Il Gallico, il Bolgheri Superiore Baia al Vento, anch’esso Merlot in purezza, e il Bolgheri Rosso Campo al Mare. Prima etichetta della Tenuta nata nel 2003, è l’unico assemblaggio di tutte le uve rosse della proprietà e matura in tonneau di rovere francese per massimo un anno. La ventesima versione profuma di confettura di frutti di bosco, foglie di pomodoro e erbe aromatiche; in bocca tornano le note fruttate, mentre il sorso si diffonde materico e sapido, finendo caldo e balsamico.

(ns)

