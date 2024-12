Campo di Sasso, Toscana Igt Vermentino Occhione 2023

L’Occhione, è il primo vino bianco della Tenuta di Campo di Sasso della famiglia Antinori. Il progetto di Campo di Sasso è iniziato insieme a quello di Tenuta di Biserno nel 2001, per volontà dei fratelli Lodovico, Piero e Ilaria Antinori, suo figlio Niccolò Marzichi Lenzi e il socio Umberto Mannoni. Si è aggiunta di recente anche Tenuta di Collemezzano e da una decina di anni tutta la gestione è passata in mano a Niccolò Marzichi Lenzi. Siamo a Bibbona, qualche chilometro a nord di Bolgheri: Biserno è a 90 metri di altezza e conta su 40 ettari di terreni ciottolosi coltivati con i vitigni bordolesi; Campo di Sasso è a 50 metri di altezza e conta su 56 ettari di terreni sabbiosi coltivati a Syrah e Vermentino; Collemezzano, infine, conta su 15 ettari di terreni a medio impasto, sempre piantati a varietà bordolesi, non ancora in produzione. Insieme, ad oggi, le tenute producono circa 500.000 bottiglie all’anno, con l’Occhione, appunto, ad essere l’unico bianco fra le cinque etichette delle due tenute. Per questa sua rarità ha meritato il nome del volatile omonimo, specie protetta che nidifica nelle dune di sabbia e Marina di Bibbona. Vinificato in solo acciaio a temperatura controllata, la versione 2023 profuma di fiori di acacia, ananas e caju, con tocchi di cedro e pietra focaia. Decisamente agrumato in bocca, ha buona mineralità e calore, acidità laterale e chiusura fruttata, con un leggero tocco vanigliato.

