Canevaro Luca, Doc Colli Tortonesi Piccolo Derthona 2021

“Un territorio, un vino, un vitigno”. Dice tutto in una frase scritta in etichetta, il Piccolo Derthona prodotto da Luca Canevaro, vignaiolo con cantina e vigneti ad Avolasca (AL). Siamo sui Colli Tortonesi, zona collinare del basso Piemonte, fra Lombardia e Liguria, dove si coltiva l’uva bianca piemontese Timorasso. L’altitudine delle vigne va dai 170 fino ai quasi 500 metri di altezza. La “nuova” azienda di Luca nasce nel 2016 ma da generazioni la famiglia Canevaro lavora la terra. Accanto al giovane, c’è anche il fratello Stefano. Dieci gli ettari vitati, tutti certificati biologici. «Crediamo fortemente nel legame tra vino e territorio e per questo abbiamo scelto di puntare su Derthona 100% Timorasso e Monleale 100% Barbera, due vini simbolo delle nostre colline» dicono i due giovani. Il Piccolo Derthona è l’espressione più semplice di questa varietà autoctona. Nasce da vigne giovani di età compresa tra i 5 e i 10 anni. La fermentazione avviene in acciaio, affina poi sulle fecce fini con batonnage periodici per circa sei mesi prima di essere messo in bottiglia. Ne nasce un vino minerale ed equilibrato, dal delicato profumo di frutta a polpa gialla e scorza di agrumi, che danzano con sensazioni floreali. È fresco e beverino, perfetto per accompagnare piatti di pesce, crudità e primi piatti vegetariani. Lo consigliamo con la belecauda, la variante piemontese della classica farinata ligure.

(Fiammetta Mussio)

