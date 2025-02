Cantina dei Colli Ripani, Marche Igt Pecorino Metodo Ancestrale Dosaggio Zero Grotte di Santità 2020

Le Marche praticamente non hanno pianura. Eccetto la lunga striscia costiera che si affaccia sul Mar Adriatico, è composta per un 31% da Appennini e dal restante 69% da collina. È senza dubbio una delle regioni più collinari d’Italia e la maggior parte di queste colline si spingono fino a toccare quasi il mare: è il caso dei Colli Ripani, che si riversano verso Cupra Marittima e che ospitano la cantina sociale omonima. Nata nel 1969 a Ripatransone (provincia di Ascoli Piceno), oggi è composta da 330 soci produttori, che conferiscono le uve da 800 ettari di vigne a 500 metri di altezza, producendo una media di 1 milioni di bottiglie all’anno. Le Colline Ripane ospitano estesi cunicoli preistorici sotterranei nominati “Grotte di Santità”: posti remoti e ancestrali, hanno ispirato questa linea composta da 2 Metodo Ancestrale da Sangiovese rosato e da Pecorino. Quest’ultimo, profuma di arancia, polline, erbe e fiori di campo, mentre al palato risulta cremoso, dalla spiccata acidità, che si arrotonda sapida, fruttata e nuovamente agrumata a fine sorso. Oltre al Pecorino e al Sangiovese, si coltivano anche Passerina, Trebbiano e Montepulciano, ma non ci si limita all’uva; c’è infatti posto anche per olio d’oliva, miele, caffè d’orzo e pasta, la cui vendita sostiene non solo i soci, ma anche diverse attività sociali che la cooperativa promuove nell’ambito dell’arte, del volontariato, dello sport e dell’educazione.

(ns)

