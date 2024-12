Cantina di Riva, Doc Trento Extra Brut Rosé Brezza Riva 2021

Brezza Riva è la linea dedicata agli spumanti dalla Cantina di Riva. L’Extra Brut Rosé 2021, sui suoi lieviti per 24 mesi, ha colore rosa tenue brillante con perlage fine e persistente. Al naso i profumi rimandano al lampone, alla fragola e al melograno, con tocchi di crosta di pane e mandorla tostata. In bocca il sorso è tendenzialmente fragrante e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale ben proporzionato, dalla persistente nota agrumata di congedo. Nel 1926 nasce l’Associazione Agraria Riva del Garda, col fine di promuovere e sostenere l’agricoltura nell’Alto Garda. La Cantina viene fondata nel 1957, mentre nel 1965 inizia l’attività del Frantoio. Dal 2000, questa realtà produttiva diventa una società cooperativa ed oggi conta circa 300 soci. Agririva fa parte del colosso cooperativo trentino di Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino), il consorzio di cooperative che oggi mette insieme 5.250 viticoltori associati e altre 10 cantine: Cantina Sociale Roveré della Luna (Valle dell’Adige), Cantina Rotaliana di Mezzolombardo (Campo Rotaliano), Cantina di La-Vis e Valle di Cembra (Valle dell’Adige e Val di Cembra), Cantina Toblino (Valle dei Laghi), Cantina d’Isera (Vallagarina), Cantina Sociale di Trento (Valle dell’Adige), Cantina Aldeno (Vallagarina), Cantina Vivallis di Villalagarina (Vallagarina), Cantina Aldeno (Valle dell’Adige), Cantina Sociale Viticoltori in Avio (Vallagarina).

