Cantina di Riva, Doc Trento Pas Dosé Brezza Riva Riserva 2018

Cantina di Riva, insieme al Frantoio di Riva, fa parte dell’Agraria Riva del Garda, progetto nato all’inizio del ‘900 per supportare l’agricoltura nella valle dell’Alto Garda, particolare zona del Trentino alpino baciata dal microclima mite del lago e da un terreno di origine glaciale (sabbioso e limoso nel fondovalle, calcarei a salire). Oggi è una cooperativa a economia circolare che rientra nella galassia Cavit e raccoglie 300 soci che coltivano terreni fra i comuni di Riva del Garda, Arco, Dro, Nago-Torbole, Tenno e Val di Ledro. Il 65% della produzione viticola si concentra sulle uve bianche, in parte convogliate nella vinificazione di spumanti. Sono 5 le bollicine in catalogo, tre delle quali a marchio Trentodoc e chiamate Brezza Riva, in onore delle fortunate e costanti correnti che attraversano la valle, alternandosi: l’Ora del Garda, che soffia da sud a nord, e il Pelèr, che soffia in direzione contraria. Il Pas Dosé Riserva è composta da Chardonnay coltivato nella zona di Tenno, a circa 400 metri di altezza e l’annata 2018 ha permesso di raccogliere le uve perfettamente mature, con una buona componente acida, a inizio settembre. La fermentazione (malolattica compresa) è avvenuta in acciaio inox e per un 20% in barrique di rovere: ne risulta uno spumante rotondo e intenso nei profumi e nei sapori di vaniglia, burro, cedro e fiori bianchi, astringente in bocca e lievemente amaricante nel finale.

(ns)

Copyright © 2000/2023