Cantina di Trento, Doc Trento Brut Vigna Zell

Zell è un vigneto in gestione alla Cantina Sociale di Trento che si trova nell’omonima località ai piedi del monte Calisio, a est della città di Trento, dove inizia a formarsi la valle che porta a Pergine Valsugana. Da qui la cantina seleziona i grappoli che formano le basi spumante della linea Zell, la quale comprende un rosato da Pinot Nero, un Dosaggio Zero e un Brut, entrambi da sole uve Chardonnay. Il vigneto è un ampio terrazzo esposto a sud a 500 metri di altezza, piantato su suoli sono poco profondi, drenanti e ricchi di calcare marnoso. La versione Brut di Zell resta sui lieviti fino a 36 mesi ed è un metodo classico essenzialmente “bianco”: come il lievito vanigliato, le mandorle, il biancospino, il gesso o la canfora di cui profuma, con un tocco di iodio finale; mentre in bocca si diffonde cremoso, dolce di frutta bianca e ananas, che lasciano spazio al sapore minerale a fine sorso. Il vigneto a Zell fa parte dei 650 ettari totali di campagna, che la Cantina Sociale di Trento oggi ha in conduzione tramite le 400 famiglie socie (una media di 1,5 ettari per socio, per un totale di 80.000 litri di vino prodotti all’anno, raccolti nella cantina costruita a sud di Trento nel 2009 e parte del Consorzio Cavit). In principio erano 11 le famiglie che diedero inizio all’avventura, fondando la cooperativa nel 1956, per unire la forza e tentare di migliorare “le condizioni economiche e morali dei soci”, insieme alla produttività dei vigneti che coltivavano.

