Cantina Fonzone, Docg Fiano d’Avellino Sequoia Riserva 2020

Sequoia, la nuova riserva di Fiano prodotta dalla famiglia Fonzone Caccese nel cuore dell’Irpinia, si presenta agli eno-appassionati. “Un progetto nato nel 2019 e che ha trovato la quadra con la vendemmia 2020” - ha sottolineato Silvia Campagnuolo Fonzone presentando la riserva a Roma. Il Sequoia proviene dai vigneti di famiglia situati a Parolise, una delle zone più vocate dell’areale. La maturazione delle uve si conclude a novembre con una vendemmia tardiva, quando i grappoli vengono raccolti per compiere delle micro-vinificazioni. In cantina vengono create quattro masse che affrontano macerazioni diverse: le prime tre in acciaio inox, l’ultima in legno. Successivamente, le quattro masse vengono assemblate in serbatoi - sempre di acciaio - dove compiono un affinamento di 6 mesi sui lieviti. L’affinamento prosegue in bottiglia per ulteriori quattro o cinque mesi. Il Sequoia ha un colore dai riflessi verde intenso. Al naso si presenta con un bouquet raffinato: note di gelsomino, nocciola non tostata, mandorla pelata, buccia di mandarino, e una nota dolce che richiama la vaniglia insieme a sentori di frutta tropicale. Il Sequoia è un vino con un corpo ben strutturato e una grande sapidità che lo rende verticale. Nel retropalato si evidenziano note di mela fresca e nel finale note agrumate. Si abbina bene a piatti di pesce, cruditè, crostacei, frutti di mare, ma anche formaggi di media stagionature.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2022