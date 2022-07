Cantina Fonzone, Docg Greco di Tufo 2020

C'era anche la tappa campana, con il Greco di Tufo Docg 2020 di Cantina Fonzone a rappresentare l'intensità e la mineralità che caratterizzano i vini del territorio irpino, ne “Il Giro d'Italia di Luca D'Attoma”, evento organizzato a Roma, presso la sede di Bibenda, per presentare nove vini firmati dal famoso enologo. “Parliamo di un territorio - ha detto D'Attoma, illustrando il vino della cantina nata a Paternopoli (ad Avellino) nel 2005 dal coraggio di Lorenzo Fonzone Caccese, ex chirurgo datosi alla viticoltura per amore del territorio irpino - che gode di escursioni termiche e di un terreno ricco di mineralità. È un'area interessante, un ambiente fortemente condizionato dalla natura”. Il Greco di Tufo Docg 2020 di Cantina Fonzone è un vino dal profilo equilibrato, che si avvale di una vinificazione e di un affinamento svolti solamente in acciaio. Nel bicchiere presenta un colore dorato luminoso e brillante, il profumo è ricco e complesso, con sentori di frutta, in particolare agrume, e richiami speziati e minerali. “Mineralità spesso è una parola abusata nel vino - ha sottolineato D'Attoma - ma qui si sente vera mineralità, si sente la parte sulfurea e calcarea del territorio”. All'assaggio, infine, è di corpo leggero, succoso e saporito, rilevando una piacevole traccia minerale. Come abbinamento a tavola si consigliano primi piatti di pesce, crostacei, carni bianche e formaggi freschi.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2022