Cantina Nofrini, Doc Trasimeno Gamay Rosso Principe 2020

Immerso in una grande tranquillità tra ulivi e boschi, a soli 3 km da Magione e dal Lago Trasimeno, l’Agriturismo Casale Il Picchio produce olio extravergine di oliva biologico e vini di qualità, che, con il marchio Cantina Nofrini, fanno parte della DOC Colli del Trasimeno. La Cantina, gestita come l’agriturismo dalla famiglia Nofrini, ha una storia relativamente giovane. Il vigneto è stato impiantato nel 1999 e solo nel 2006 la famiglia ha ritenuto di aver raggiunto i livelli desiderati per proporre sul mercato la propria etichetta. Il vigneto, a circa 400 metri s.l.m., gode di un’ottima esposizione e di un perfetto pedoclima, elementi che vengono esaltati oggi nella nuova cantina. In particolare dal vitigno caratteristico della zona, il Gamay del Trasimeno, viene prodotto uno dei vini più titolati di Cantina Nofrini, Il Rosso Principe, vincitore con l’annata 2018 della medaglia d’argento al concorso Grenaches du Monde 2020. Il Rosso Principe 2020 di Cantina Nofrini, assaggiato in occasione della prima edizione dell’Anteprima Trasimeno, è un Gamay in purezza che presenta un colore rosso rubino brillante con riflessi granati. All’olfatto si sente ciliegia matura e un po’ di ribes. Al gusto si avvertono sentori di frutta matura, una media sapidità, buona struttura e persistenza. La morbidezza è la sua eleganza. Si abbina bene con formaggi stagionati e piatti di carne, sia alla griglia che non.

(Cristina Latessa)

