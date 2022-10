Cantina Ricchi, Doc Garda Chardonnay Meridiano 2015

I fratelli Stefanoni hanno “abbracciato” la doc Garda fin dal suo riconoscimento nel 1996, rivendicandola per l’80% dei propri vini da vitigni internazionali che in zona vantano una presenza storica. Significativa (60mila bottiglie) anche la produzione, con lunghe permanenze sui lieviti, di Metodo Classico vqprd “perché in questo caso la doc non fa la differenza sui mercati” e poi perché la doc Garda ha introdotto la tipologia solo nel 2017. Su 45 ettari, per la maggior parte accorpati, ottengono rese più basse di quelle sancite dai disciplinari anche per la natura dei suoli - morenici, sassosi e molto drenanti - croce e delizia per la vite e i viticoltori. Forte l’orientamento alla sostenibilità: certificazione SQNPI e autosufficienza energetica dal 2010 grazie a fotovoltaico al cippato di potatura delle viti. Le uve Chardonnay destinate a Meridiano, inserito nella linea top “Selezioni”, riposano per 20 giorni prima della vinificazione molto attenta in particolare alle temperature e il vino sosta per 6 mesi in tonneau di secondo passaggio. Purtroppo il Meridiano 2015, figlio di una maturazione perfetta, è finito (l’annata corrente è la 2020). Di colore giallo dorato, al naso si presenta persistente e ricco, a prevalere le note di salvia e spezie. Al sorso è consistente, pieno e di bella freschezza unita alla “dolcezza” del legno. Di grande eleganza, lungo, richiama al sorso successivo.

(Clementina Palese)

