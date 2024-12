Cantina Salim, Doc Trento Extra Brut Salim 2016

Cantina Salim conta su cinque ettari a vigneto, allevati in prevalenza a Chardonnay e Pinot Nero. Ci troviamo nel Maso omonimo, situato sulle colline della Valle del Sarca a 500 metri sul livello del mare, nei pressi di Drena, un comune a pochi chilometri dal lago di Garda. Un progetto che prosegue il percorso enoico avviato da Angelo Bortolotti, dopo l’esperienza pluriennale come conferitore di uve per Cantine Ferrari. Un passo, quello di utilizzare le proprie uve per imbottigliare in proprio, che sempre più spesso viene compiuto in Trentino da piccoli proprietari di vigneti, anche visto il successo tipologico degli spumanti. Proprietario dell’impresa Angelo Bortolotti, coadiuvato dalla tutta la sua famiglia, con due “guide” enologiche nelle persone di Massimo Azzolini e Michele Perini. Per adesso la produzione in termini di bottiglie si attesta sule 20.000 bottiglie distribuite su 4 etichette: Trentodoc Extra Brut Maso Salim, Trentodoc Extra Brut Maso Salim Riserva, Fuvìa (Pinot Nero in purezza maturato in barrique per 6 mesi) e Issato (ancora un Pinot Nero in purezza maturato in barrique per 6 mesi). L’Extra Brut Salim 2016, Chardonnay in purezza sui suoi lieviti per 36 mesi, possiede profumi fruttati e floreali con tocchi di pasticceria e lievi note affumicate. In bocca, il sorso è fragrante e ben profilato, dallo sviluppo continuo e dal finale arioso su ritorni fruttati e nota ammandorlata di congedo.

