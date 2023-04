Cantina Valpantena, Docg Amarone della Valpolicella Torre del Falasco 2018

Una tendenza non solo del mondo del vino quella della concentrazione produttiva, che genera veri e propri colossi imprenditoriali. Come nel caso della Cantina Valpantena che fa parte del Gruppo vitivinicolo cooperativo “Cantine di Verona” fondendosi con la Cantina Colli Morenici e la Cantina di Custoza. Si tratta di una realtà dal peso significativo nata recentemente (2021) e che poggia su 65 milioni di euro di fatturato e un potenziale di 300.000 quintali di uva. Cantina Valpantena è da 65 anni la cantina del territorio veronese per antonomasia e questa valenza è ancora più sottolineata dal progetto “Cantine di Verona”. Cantina Valpantena nasce, infatti, nel 1958 dall’iniziativa di alcuni viticoltori della zona, consolidandosi in un’associazione cooperativa che ha attirato a sé quasi interamente la produzione del territorio. Oggi, questo progetto è articolato su un ampio portafoglio etichette con cinque brand principali: “Cantina Valpantena”, “Cantina di Custoza”, “Cantina Colli Morenici”, “Valpantena Wines” e “Brolo dei Giusti”. L’Amarone Torre del Falasco 2018, maturato in legno piccolo per 18 mesi, profuma di prugna e ciliegia mature, tocchi di erbe aromatiche rimandi tostati su base speziata. In bocca, il sorso è ampio e ben scandito da tannini tendenzialmente dolci, buona fragranza acida e ritorni piacevolmente fruttati che si ritrovano anche nel finale dal tocco aromatico balsamico.

