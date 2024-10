Cantina Vignaioli di Scansano, Docg Morellino di Scansano Sicomoro Riserva 2021

Il Morellino Sicomoro Riserva è una delle etichette più rappresentative della cantina sociale maremmana. La versione 2020, maturata per 15 mesi in barrique di primo, secondo e terzo passaggio, possiede aromi di fiori appassiti, frutta rossa matura, sottobosco e spezie, ad anticipare una progressione gustativa solida dai tannini pieni e saporiti e dal finale caldo e dai rimandi fruttati. La cantina cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano - oggi 700 ettari a vigneto in biologico per una produzione di 5.000.000 bottiglie e oltre 200 soci - ha avuto un ruolo centrale fin dalla sua fondazione, nel 1972, come risposta alla crisi del settore minerario che colpì il grossetano. Una missione sociale che trova ancora un suo senso anche nel progetto incentrato sul ricambio generazionale “Poderi di Toscana”, avviato per supportare i soci che non riescono più a condurre in prima persona i vigneti. Una nuova società agricola costituita da Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, che si propone di acquistare o condurre direttamente le proprietà dei soci che non possono più farlo, con lo scopo di creare un nuovo marchio, basato su progetti innovativi legati al territorio e ai vitigni tipici dell’areale. Intanto, l’azienda continua a stare sul mercato con vini di affidabile qualità, capaci di rivelarsi sempre più interessanti e ben eseguiti, con un’espressione stilistica coerente, moderna e definita.

(fp)

Copyright © 2000/2024