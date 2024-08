Cantine Dei, Doc Rosso di Montepulciano 2022

Il Rosso di Montepulciano 2022 possiede profumi che rimandano alla ciliegia, al mirtillo e alla fragola mature, tocchi rinfrescanti di viola su cenni di erbe aromatiche e spezie. In bocca il sorso si distende morbido e continuo, con articolazione tannica piena e soffice, sviluppo saporito e finale persistente dai richiami di nuovo fruttati. Nel 1964, Alibrando Dei acquista i terreni di Bossona dove viene impiantato il primo vigneto. Negli anni Settanta arriva l’acquisto della proprietà di Martiena e della villa annessa, ancora oggi sede aziendale e della cantina. Ma sarà il 1985 l’anno in cui esce la prima bottiglia di Vino Nobile di Montepulciano a marchio Dei. Oggi a guidare l’azienda poliziana c’è Caterina Dei, che dal 1991 ha indirizzato la cantina di famiglia su un percorso qualitativo di tutto rispetto, conducendola tra le migliori realtà di Montepulciano. I vigneti si trovano nelle sottozone di Martiena, Bossona, La Piaggia e La Ciarliana (quest’ultima compresa nel progetto consortile “Pieve” per la costituzione delle Unità Geografiche Aggiuntive), ad un’altezza media di 300 metri ed occupano una superficie di 60 ettari, per una produzione media annua di 250.000 bottiglie. I vini sono, in generale, ineccepibili e ben focalizzati stilisticamente da un tocco sobriamente moderno e generoso. Possiedono infatti strutture robuste, frutto sempre in primo piano e buon apporto del rovere.

(fp)

