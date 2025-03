Cantine Dei, Docg Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2018

Il Nobile Bossona diventa Riserva nel 1999, occupando fin da subito la posizione di vino di punta aziendale. La versione 2018 matura in legno per 36 mesi, 20 dei quali in tonneau. I suoi profumi rimandano alla viola, alla ciliegia matura, al sottobosco e alle spezie, con tocchi affumicati a rifinitura. In bocca il sorso è ampio e fruttato, dallo sviluppo articolato e dal finale profondo, con il frutto a tornare protagonista accanto ai rimandi speziati. Nel 1964 Alibrando Dei acquista i terreni di Bossona dove viene impiantato il primo vigneto. Negli anni Settanta l’acquisto della proprietà di Martiena e della villa annessa, ancora oggi sede della cantina. Ma sarà il 1985 l’anno in cui esce la prima bottiglia di Nobile a marchio Dei. Oggi a guidare l’azienda c’è Caterina Dei, che dal 1991 ha indirizzato la cantina di famiglia su un percorso qualitativo di tutto rispetto, conducendola tra le migliori realtà di Montepulciano. I vigneti si trovano nelle sottozone di Martiena, Bossona, La Piaggia e La Ciarliana (quest’ultima compresa nel progetto consortile delle Unità Geografiche Aggiuntive “Pieve”), ad un’altezza media di 300 metri ed occupano una superficie di 60 ettari a biologico, per una produzione di 250.000 bottiglie. I vini sono, in generale, ineccepibili e ben focalizzati stilisticamente da un tocco generoso, dalle strutture robuste, frutto in primo piano e buon apporto del rovere.

(fp)

