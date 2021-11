Cantine Dei, Docg Vino Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2015

Il Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2015, che rappresenta a tutti gli effetti il vino bandiera della cantina posta nella sottozona di Martiena, ha silhouette ampia, pur mantenendo i tratti stilistici della casa, improntati ad una non secondaria finezza. Frutta rossa e nera, spezie, tabacco i richiami aromatici più distintivi, che si muovono puliti e intensi. Lo sviluppo gustativo è fitto ed articolato, ma dotato di ritmo e spina acida pronunciata, donando al vino un bel contrasto con la dolcezza del frutto. Finale lungo e profondo con nuance di liquirizia. Nel 1964, Alibrando Dei acquista i terreni di Bossona dove viene impiantato il primo vigneto. Negli anni Settanta arriva l’acquisto della proprietà di Martiena e della villa annessa. Sarà il 1985 l’anno in cui esce la prima bottiglia di Vino Nobile di Montepulciano a marchio Dei. Oggi a guidare l’azienda c’è Caterina Dei che dal 1991 ha indirizzato l’azienda di famiglia su un percorso qualitativo di grande rilievo, conducendola tra le migliori cantine di Montepulciano e producendo alcuni dei Nobile più sontuosi. I vigneti si trovano nelle sottozone di Martiena, Bossona, La Ciarliana e La Piaggia, ad un’altezza media di 300 metri ed occupano una superficie di 60 ettari, per una produzione media annua di 230.000 bottiglie. I vini sono ben focalizzati stilisticamente e possiedono strutture robuste, non rinunciando a carattere e finezza.

