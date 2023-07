Cantine di Marzo, Docg Greco di Tufo Vigna Laure Riserva 2020

Le Cantine Di Marzo rappresentano una delle realtà vitivinicole più interessanti del territorio di Tufo, sia perché ad esse si deve storicamente l’impianto del vitigno Greco nella regione, che per i suoi vini straordinari, frutto di suoli unici, di microclimi ideali e dell’attento lavoro svolto in vigna come in cantina. Un lavoro caratterizzato, tra l’altro, dalla cura della biodiversità del luogo e dalla coltivazione, nel proprio vivaio aziendale, delle barbatelle di Greco pensata per preservare, immutato dalle sue origini, il patrimonio genetico del vitigno. Tra le etichette della proprietà una menzione speciale la merita certamente il Vigna Laure 2020, dall’omonimo vigneto sito nella frazione di San Paolo, a 350 m. s.l.m., con esposizione sud-sudovest e suoli di origine sulfurea e calcareo argillosa. Il vino si presenta nel bicchiere con bellissimi e brillanti riflessi dorati. Il naso è intenso, direi quasi potente ma anche elegante e soprattutto complessissimo, con note floreali, di ginestra, miele, burro, pietra focaia, ananas, pesca, albicocca, ginger, agrumi, timo, salvia e rosmarino. L’ingresso in bocca è freschissimo, cremoso, pieno. Al palato si conferma la complessità olfattiva percepita al naso con affascinanti note di macchia mediterranea. Il finale è lungo, fresco, elegante, con una bella nota di pompelmo. Vino perfetto in abbinamento a frutti di mare, pesci alla griglia e carni bianche.

(Paolo Lauria)

