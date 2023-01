Cantine Spinelli, Doc Montepulciano d’Abruzzo La Tessa Riserva 2019

Montepulciano D’Abruzzo Riserva è il fiore all’occhiello della linea La Tessa di Cantine Spinelli, linea che omaggia storia, tradizioni e territorio di Atessa, cittadina di antiche origini dove la viticultura ha avuto sempre una forte valenza - favorita da una buona posizione pedo-climatica tra il massiccio della Maiella e il mar Adriatico- e dove le Cantine Spinelli svolgono la loro attività dal 1973. Quasi cinquant’anni di storia in cui la cantina abruzzese ha svolto con successo la sua mission di ambasciatrice dei vini del territorio, ottenendo anche importanti riconoscimenti internazionali. “I nostri vini non nascono per una stagione, non seguono le mode né cercano gli effetti – afferma l’enologo Andrea Spinelli - Sono vini schietti come noi e la nostra terra, che prendono dalle moderne tecniche enologiche tutto quanto basta per esaltare le loro caratteristiche naturali”. Il Montepulciano D’Abruzzo Riserva La Tessa ha un colore rosso rubino intenso con riflessi violacei e sfumature granato. Al naso sprigiona aromi di frutta rossa matura con note speziate e nuances di frutti di bosco e liquirizia. Di eccellente struttura, equilibrato e di lunga persistenza. Perfetto con i sapori forti, è l’abbinamento ideale per gli arrosticini di pecora abruzzesi, l’agnello e il capretto. Bene anche con primi piatti in salsa rossa, zuppe di legumi e taglieri di salumi e formaggi.

(Cristina Latessa)

