Cantine Volpi, Doc Colli Tortonesi Barbera Superiore La Zerba 2016

Cantine Volpi nasce a Tortona nel 1914 ed oggi è condotta da Carlo Volpi che ha portato questa realtà a produrre 4.000.000 di bottiglie all’anno, esportate per il 90% in 35 mercati esteri. Quando nel 1974 Carlo Volpi e l’enologo Giuliano Noè crearono il Colli Tortonesi Cortese Frizzante, non potevano certo immaginare che di lì a pochi anni, quella felice intuizione di dar vita ad un Bianco Frizzante Naturale li collocava come pionieri di questa tipologia. Cantine Volpi è anche pioniera della produzione di vini biologici - dal 2000 propone vini prodotti da vigneti bio di tutta Italia, e questa particolare selezione rappresenta il 70% del portafoglio etichette dell’imbottigliatore piemontese - mentre dal 2015 è certificata anche Cascina Zerba di Volpedo (nei colli Tortonesi), acquistata nel 2003 da Cantine Volpi e che conta 10 ettari a vigneto. Molto prima dell’ottenimento della Doc, qui si produceva una Barbera, di particolare qualità. Carlo Volpi a La Zerba ha recuperato proprio gli antichi filari coltivati con questa varietà e, ha ricominciato a produrla, accanto, evidentemente, all’immancabile Timorasso. La Barbera Superiore La Zerba 2016, affinata in acciaio, ha colore rosso rubino intenso. Al naso si presenta complessa e ben articolata e si esprime con sentori di fragola, amarena e mora, note di liquirizia e cenni di spezie. Al palato è di corpo pieno, equilibrata e persistente.

Copyright © 2000/2020