Caparsa, Docg Chianti Classico Doccio a Matteo Riserva 2020

Caparsa, con sede nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti, è l’azienda condotta da Paolo Cianferoni e la sua grande famiglia dal 1982: Gianna, la sua compagna, i figli Federico che lavora per la parte commerciale della cantina, Filippo che aiuta in cantina e in vigna, Fiamma ancora studentessa, Flavio e Francesco i piccoli. L’azienda fu acquistata Reginaldo Cianferoni padre di Paolo e docente universitario, nel 1965 e fu lui che cominciò a piantare le vigne, oggi estese su 12 ettari a biologico, per una produzione intorno alle 45.000 bottiglie all’anno. Il Sangiovese è il vitigno assoluto protagonista della produzione aziendale e qui trova un’interpretazione schietta e coerente in etichette dal tratto stilistico deciso, di grande personalità e di assoluta coerenza con il proprio territorio d’origine. La filosofia produttiva di Caparsa attinge a piene mani dalla tradizione e i vini, talvolta un po’ arcigni e non privi di qualche rusticità, restituiscono il loro meglio con un po’ di bottiglia, regalando sorsi dal tratto decisamente chiantigiano. Come nel caso del Chianti Classico Doccio a Matteo Riserva 2020, maturato in legno grande e cemento, dai profumi di frutta rossa, terra ed erbe aromatiche, con tocchi di sottobosco leggermente affumicati. In bocca il sorso è ampio e contrastato, dal tannino vivace e dallo sviluppo dinamico, terminando in un finale pieno e dai ritorni fruttati.

