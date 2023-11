Caparzo, Doc Rosso di Montalcino La Caduta 2019

Caparzo lavora vigne e vino a Montalcino da ormai oltre 50 anni. Fondata nel 1970, ha contribuito significativamente alla formazione della Docg e del Consorzio del Brunello, portando idee e innovazioni che col tempo sono diventate consuetudini per tutto il territorio: ideò il primo cru, ad esempio, con il Brunello La Casa del 1977 e la prima versione di Rosso di Montalcino “elevato”. Fu anche fra i primi a costruire la prima cantina interrata e avanzata a livello tecnologico, ad installare i primi pannelli solari e un sistema di raccolta e filtrazione d’acqua: questo grazie alla sensibilità di Elisabetta Gnudi Angelini (e del figlio ingegnere ambientale), che acquisì la tenuta nel 1998. Gli originali 40 ettari di vigna di Caparzo oggi sono diventati 90, sparpagliati per tutta la denominazione. La Caduta è il nome di un vigneto acquisito nel 1983 nella zona sud-ovest della Docg: 7,5 ettari iscritti a Rosso di Montalcino, spazzati da venti marini, composti da suoli grossolani e ciottolosi a circa 300 metri di altezza, che dal 1991 producono un vino dalla caratura maggiore rispetto alla norma delle etichette della sua tipologia. Perciò, oltre a passare più tempo a macerare sulle bucce, passa anche 18 mesi a maturare in tonneaux. La versione 2019 sa di piccoli frutti rossi e neri, un tocco vanigliato e agrumato, ma soprattutto di macchia mediterranea, che caratterizza anche il sorso, dalla trama larga e rilassata.

