Capofaro Locanda & Malvasia - Salina, Isole Eolie (ME)

Capofaro Locanda & Malvasia, di proprietà della griffe siciliana Tasca d'Almerita, si trova nella splendida isola di Salina, nelle Eolie, e unisce alle suggestioni dei vigneti aziendali un’ospitalità a tutto tondo, che comprende anche un’enoteca dall’offerta decisamente non banale, capace di spaziare sia sul territorio nazionale che su importanti terroir francesi:

COSA VENDE

Ottin, Valle d’Aosta Petite Arvine 2018- € 30,00

Vino dai profumi delicati e dalla beva agile e piacevole

Gilbert Picq, Chablis 2018 - € 41,00

Tutte le suggestioni “gessose” dello Chardonnay borgognone

Guido Marsella, Fiano di Avellino 2018 - € 34,00

Bella interpretazione di un classico dell’enologia irpina

COS, Cerasuolo di Vittoria Classico 2017 - € 28,00

Decisamente godibile questo rosso dai tratti mediterranei

Bussoletti, Ramici di Narni 2018 - € 28,00

Uno dei Ciliegiolo di riferimento di esecuzione impeccabile e non privo di carattere

Caravaglio, Salina Malvasia Occhio di Terra 2021 - € 24,00

Vino ben centrato, piacevolmente profumato e dal sorso equilibrato

Vieux Telegraphe, Chateneuf-du-Pape Telegramme 2016 - € 55,00

Potente e allo stesso tempo aggraziato questo rosso del meridione francese

Joseph Voillot, Volnay 1er Cru Les Fremities 2014 - € 120,00

Bianco dai profumi solidi quanto intrigante nel suo sviluppo gustativo

Domaine Gauby, Cotes du Roussillon Village Blanc 2019 - € 56,00

Bianco da uvaggio dai tratti mediterranei e invitanti

Tiefenbrunner, Alto Adige Vigna Feld Marschall Riserva 2018 - € 50,00

Ormai un classico dell’enologia altoatesina

COSA CONSIGLIA

Fenech, Malvasia delle Lipari La Maddalena 2021 - € 18,00

Vino dolce ricco e mediterraneo, chiaro racconto dei luoghi da cui nasce

Franchetti, Terre Siciliane Nerello Mascalese Contrada R 2016 - € 50,00

Senza Franchetti, probabilmente l’Etna non sarebbe diventato il fenomeno attuale

Pietradolce, Etna Rosso Contrada Santo Spirito 2016 - € 44,00

Rosso polposo, fragrante e profondo dal vulcano siciliano

Palari, Faro 2012 - € 52,00

Palari è l’azienda a cui più di ogni altra si deve la rinascita di questa denominazione

Enza La Fauci, Faro Oblì 2013 - € 36,00

Profumi briosi e sorso scattante per questo rosso solido e ben fatto

Zidarich, Venezia Giulia Malvasia 2019 - € 42,00

Una delle migliori Malvasia prodotte in terra friulana

Vigneti Massa, Derthona Costa del Vento 2019 - € 56,00

Bianco fragrante e dal sorso profondo dalle colline tortonesi

Vadiaperti, Coda di Volpe Torama 2020 € 32,00

Tutta la tipicità irpina nella produzione di questa storica cantina

Montevertine, Toscana Rosso Montevertine 2016 - € 58,00

Uno dei rossi toscani capace di non deludere mai

Marko Fon, Malvazija Istriana 2020 - € 35,00

Declinazione intrigante di un vitigno di frontiera

(fp)

Copyright © 2000/2023