Carlo di Pradis, Doc Collio Pinot Grigio 2022

C’è un nome proprio e un luogo a definire quest’azienda: difficile trovare più radici e appartenenza ad un territorio di così. Pradis è una località di Cormòns, comune che sta vicinissimo al confine fra le denominazioni del Collio e dell’Isonzo del Friuli. Su quel confine e su quelle due denominazioni si è costruita l’attività della famiglia Buzzinelli, a partire dal bisnonno, che fondò la cantina nel 1937. Dopo Gigi, fu il turno del figlio Carlo (eccolo qui) con la moglie Ester, che diedero un’impronta forte all’azienda, ma anche al territorio: furono infatti fra le famiglie fondatrici del Consorzio del Collio. Oggi sono i loro due figli, David e Boris, a condurre quest’eredità: 15 ettari di vigna distribuiti nel triangolo fra Cormòns, Moraro e Mariano adiacenti alla cantina; 10 etichette di vitigni vinificati in purezza, con fermentazioni in acciaio e maturazioni in legno; circa 60.000 bottiglie all’anno di Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, Friulano, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio, quest’ultimi 3 in doppia versione Collio - Isonzo. Il Pinot Grigio del Collio proviene da un ettaro di vigna piantato sulla tipica ponca del luogo. I riflessi ramati nel bicchiere tradiscono il colore degli acini del vitigno e anticipano i profumi dolci di rosa e freschi di mandarino. In bocca si fa spazio un sorso fresco e astringente, che ben bilancia la parte alcolica e quella sapida, chiudendo su note minerali e floreali.

