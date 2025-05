Carpenè Malvolti, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry 1868

Le uve che compongono questo Prosecco Superiore Extra Dry 1868 - linea di etichette che prende il nome dall’anno in cui la cantina Carpenè-Malvolti scelse Conegliano come base della sua produzione - provengono dai vigneti coltivati nella denominazione ad un’altitudine compresa fra i 150 e i 250 metri di altezza. L’ultima versione in commercio si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso si susseguono profumi di mela e di agrumi, con leggeri tocchi erbacei. In bocca il sorso è morbido ed immediatamente piacevole, sviluppandosi fragrante e terminando in un finale saporito. Carpenè Malvolti si muove ancora nel Nuovo Millennio guardando all’innovazione, ma anche recitando il fondamentale ruolo di custode di un’antica produzione, il che ha consacrato la sua immagine iconica e il successo commerciale presente. Una realtà produttiva capace di ritagliarsi uno spazio significativo nel Veneto enoico, ma soprattutto una proiezione internazionale di primo ordine, producendo attualmente 3,5 milioni di bottiglie. Numeri importanti che arrivano dal lavoro di una folta schiera di viticoltori conferitori, che da decenni riforniscono la cantina. Il portafoglio etichette è molto variegato e qualitativamente affidabile: comprende varie declinazioni spumantistiche, dai Metodo Classico ai Metodo Charmat, con il Prosecco, evidentemente, a recitare il ruolo di protagonista assoluto.

(fp)

