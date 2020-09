Carpené Malvolti, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry PVXINVM 2017

Era il 15 giugno 1868 quando il pioniere della spumantizzazione all’italiana Antonio Carpenè, inconsapevolmente, dette il “La” alla valorizzazione di un vitigno veneto, il primo passo di quello che oggi è il fenomeno Prosecco. Antonio Carpenè fondò anche una cantina, oltre a consolidare un intero territorio e il relativo vitigno a bacca bianca, il Prosecco, oggi Glera. Ma ciò che ha reso la sua azienda famosa in tutto il mondo è stata l’idea di spumantizzare il vino bianco delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, ed è così che, nel 1924, inventò il vino veneto oggi così famoso. Attualmente la cantina può contare su 26 ettari di vigneto e una folta schiera di conferitori di provata qualità per una produzione complessiva che supera i 5.000.000 di bottiglie. Il portafoglio etichette è molto variegato e qualitativamente affidabile e comprende varie declinazioni dai Metodo Classico agli Charmat, dai vini ad Igp a quelli a denominazione, con il Prosecco, evidentemente, a recitare il ruolo di protagonista assoluto. Il PVXINVM, il cui nome rimanda all’antico vino romano che forse potrebbe essere all’origine del Prosecco, nella versione 2017 si presenta di colore paglierino, con riflessi verdognoli, con spuma fine e persistente. Al naso, prevalgono aromi di mela matura e note agrumate con tocchi erbacei e lievi speziature dolci. In bocca, è fragrante cremoso e di beva assolutamente agile.

