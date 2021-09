Carpineto, Docg Vino Nobile dei Montepulciano Riserva 2010

Il Nobile Riserva 2010 ribadisce le potenzialità di un’annata di rilievo per Montepulciano. I profumi sono ancora fragranti e ben incrociano frutta rossa tendenzialmente matura e tostature del legno, con quest'ultime ad interpretare il ruolo di protagonista man mano che il vino sosta nel bicchiere. In bocca, la Riserva scorre morbida, in virtù di un patrimonio strutturale di bella ampiezza dai tannini risolti, portando il sorso, sempre dai registri di forte intensità, ad un finale lungo e articolato. Fondata nel 1967 da Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, Carpineto vanta oggi diverse proprietà per un totale di oltre 500 ettari a vigneto e una produzione di 3.000.000 di bottiglie: dalla storica Tenuta di Dudda, da cui tutto è partito (Greve in Chianti) a quella di Gaville (Alto Valdarno), da quella di Gavorrano in Maremma a quella di Montepulciano (forse il fulcro produttivo più significativo del gruppo per potenziale qualitativo e per i riconoscimenti ottenuti), passando per Montalcino (Il Forteto del Drago, in località Rogarelli), che rappresenta l’ultima acquisizione in ordine di tempo. Un percorso chiaro e ben leggibile che ha costruito in Toscana il suo luogo d’elezione, collocando questa realtà produttiva al centro di un piccolo “impero” enoico articolato nelle più importanti denominazioni regionali, sul cui ponte di comando troviamo oggi Antonio Mario Zaccheo e Caterina Sacchet.

Copyright © 2000/2021