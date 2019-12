Carpineto, Toscana Igt Cabernet Sauvignon Farnito 2013

Fondata nel 1967 da Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, Carpineto (azienda ormai "sulla breccia" da oltre cinquanta anni), vanta oggi diverse proprietà in alcuni dei territori toscani più significativi, per un totale di 500 ettari a vigneto e una produzione di 3.000.000 di bottiglie: dalla storica Tenuta di Dudda (Greve in Chianti) a quella di Gaville (Alto Valdarno), da quella di Gavorrano in Maremma a quella di Montepulciano, forse il fulcro produttivo più significativo del gruppo anche per riconoscimenti ottenuti, passando per Montalcino (Il Forteto del Drago), che rappresenta l’ultima acquisizione in ordine di tempo. Un percorso chiaro e ben articolato che ha costruito in Toscana il suo fulcro, collocando questa realtà produttiva al centro di un piccolo, ma ottimamente concepito, "impero" enoico. Nel ricco portafoglio etichette dell’azienda non poteva certo mancare un classico “Supertuscan”. Il Farnito 2013, Cabernet Sauvignon in purezza, già in bottiglia da qualche tempo, sembra in effetti arrivato ad un ottimo punto di maturazione ed è pronto per essere bevuto. Ha profumi stratificati e molteplici: attacca con note animali “bordolesi” e prosegue spedito su cenni di spezie, tabacco e cuoio con base di frutti scuri maturi; in bocca è dolce, morbido, di buonissima tessitura e rotondità. Bello il finale su riverberi ancora speziati, che ne accentuano sapore e profondità.

