Carpineto, Toscana Igt Cabernet Sauvignon La Fornace 2009

Fondata nel 1967 da Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, Carpineto (azienda ormai "sulla breccia" da oltre cinquanta anni), vanta oggi diverse proprietà in alcuni dei territori toscani più significativi, per un totale di 500 ettari a vigneto e una produzione di 3.000.000 di bottiglie: dalla storica Tenuta di Dudda (Greve in Chianti) a quella di Gaville (Alto Valdarno), da quella di Gavorrano in Maremma a quella di Montepulciano, forse il fulcro produttivo più significativo del gruppo anche per i riconoscimenti ottenuti, passando per Montalcino (Il Forteto del Drago), che rappresenta l’ultima acquisizione in ordine di tempo. Un percorso chiaro e ben articolato che ha costruito in Toscana il suo fulcro, collocando questa realtà produttiva al centro di un piccolo "impero" enoico che spazia tra le più importanti denominazioni regionali. Nel ricco portafoglio etichette dell’azienda non poteva però mancare lo spazio anche per i cosiddetti “Supertuscan”. Ecco allora il Cabernet Sauvignon in purezza La Fornace 2009, che affina in legno piccolo americano per 12 mesi e le cui uve provengono da uno specifico vigneto posto a Chianciano. Dal colore intensissimo di forte concentrazione antocianica. I profumi si articolano tra sentori di ribes, pepe e sfumature di vaniglia e liquirizia. Si confermano in bocca le sensazioni aromatiche, amplificate da tutta la sua forza e consistenza.

