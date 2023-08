Casale dello Sparviero, Docg Chianti Classico Riserva 2019

Il Chianti Classico Riserva 2019 è ottenuto dopo una maturazione di 18 mesi in barrique. Al naso si susseguono note di frutti di bosco in confettura, erbe aromatiche, liquirizia e spezie. In bocca, il sorso è succoso, solido e articolato, lo sviluppo serrato, mentre il finale è intenso, ritrovando rimandi fruttati e speziati. Casale dello Sparviero, cantina che fa parte della denominazione del Gallo Nero, si trova nella Unità Geografica Aggiuntiva di Castellina in Chianti, nella sua parte più meridionale e occupa una superficie vitata di 90 ettari per una produzione media di 350.000 bottiglie. La sua storia enoica inizia con Olindo Andrighetti, imprenditore veneto, che nel 1972 la trasforma in azienda agricola. Nel 1994 Ada Andrighetti, la figlia di Olindo, prende il controllo dell’azienda spostandone il focus sul vino, ed oggi è affiancata nella gestione da suo figlio Arrigo Barion. Lo stile dei vini aziendali è contraddistinto da una cifra moderna, dove l’intensità del frutto è supportata continuativamente dall’apporto del legno, ma, specie nelle produzioni più recenti, i vini mantengono anche fragranza e bevibilità e un tendenziale e coerente rapporto con il proprio territorio d’origine. Il vitigno prevalentemente allevato è, evidentemente, il Sangiovese, ma non mancano neppure Merlot, Cabernet Sauvignon e Canaiolo, mentre tra i bianchi ci sono Vermentino, Malvasia e Trebbiano.

(fp)

Copyright © 2000/2023