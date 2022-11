Casali Viticultori, Emilia Igp Rosso Invernaia Millenovecento Edition 2019

L’Invernaia Millenovecento Edition 2019 fa parte della linea omonima che nel suo nome vuole evocare l’evoluzione in cantina del vino durante l’inverno. Maturata per più di un anno in barrique possiede profumi che rimandano ai frutti neri, al sottobosco, e alla vaniglia, mentre in bocca il sorso è denso, succoso e dai tannini solidi, che si esauriscono in un finale appagante dai ritorni fruttati e speziati. La storia di Casali Viticultori, la più antica realtà vitivinicola reggiana, ha inizio nel 1900 quando Giuseppe Casali decise di trasformare la sua produzione famigliare in una vera e propria attività. La prima cantina, collocata a ridosso dell’antica Rocca dei Boiardo di Scandiano, con il crescente successo dei vini sul mercato, si trasferì negli anni Ottanta del secolo scorso nell’attuale sede a Pratissolo di Scandiano. Oltre alla coltivazione delle varietà che compongono l’articolato universo dei Lambruschi - Marani, Salamino, Montericco, Grasparossa, Montericco, Ancelotta - e ad un apporto non secondario di vitigni internazionali, Casali Viticultori alleva anche la varietà a bacca bianca di antica coltivazione Spergola. Casali Viticoltori, dalla fine del 2014, è entrata a far parte del Gruppo Emilia Wine, che con più di 700 soci coltiva un vigneto di circa 1870 ettari tra il fiume Po, la Via Emilia e l’Appennino Reggiano, producendo ogni anno circa 2 milioni di bottiglie.

