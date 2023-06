Cascina Adelaide, Docg Barolo Bussia 2019

È ovviamente tutta colpa (e merito) del nonno: quella di Amabile Drocco, che a 60 anni lasciò ai figli l’azienda meccanica fondata ad Alba nel 1962, per dedicarsi a tempo pieno alla sua passione di sempre. Da bravo langarolo, infatti, voleva tornare alla terra e quella tradizione contadina che era stata di famiglia e che dal 2021 condivide con la nipote Chiara. È così che è nata Cascina Adelaide nel 2000, proprio ai piedi del castello medievale di Barolo a guardare verso Castiglione Falletto. La cantina ipogea è parzialmente interrata e il tetto - dolcemente ricurvo - è ricoperto di erba, per confondersi con i campi attorno. Gli ettari di proprietà sono 12: dieci piantati a Nebbiolo da Barolo (con 8 cru storici in 5 comuni differenti) e due coltivati a Barbera, Dolcetto e Nebbiolo da Langhe. Il Barolo in assaggio nasce dall’ultimo cru acquistato nel 2017: un fazzoletto storico di vigna, proprio al centro della Menzione Geografica di Bussia, chiamato Dardi-Mandoca, esposto a sud e particolarmente caldo, dove viti, ulivi e rosmarini crescono rigogliosi. Un clima quasi mediterraneo, che richiama anche il vino, con le sue note di foglia di fico e tabacco, ciliegia ed elicriso, un cenno affumicato che in bocca scompare, sovrastato dalla freschezza acidica dell’uva spina, del lampone e dei balsami di sottobosco, trasportata da un sorso ben equilibrato fra aderenza decisa, sapidità iodata e speziatura finale.

(ns)

Copyright © 2000/2023