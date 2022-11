Caseificio Quadalti, Pecorino di Maremma

Graziano Quadalti insieme ai cugini, Tiziano, Michele e Pier Giovanni, gestisce questa azienda di Campagnatico, nel grossetano, sui cui terreni si producono foraggi e cereali per alimentare un gregge di circa 2000 pecore di razza sarda. La famiglia Quadalti pratica questa attività da circa tre generazioni, ma è dagli inizi del Nuovo Millennio che è nato il caseificio per la trasformazione del latte in formaggi e latticini. Dal laboratorio, autonomo dal punto di vista energetico grazie a un impianto fotovoltaico, escono formaggi freschi e stagionati. Dalla “Delizia del Pastore”, formaggio fresco spalmabile alla ricotta, al Ravaggiolo, ai pecorini. Tra questi ultimi, il fresco Pecorino “Maremma Ghiotta”, “lo Zi’ Loriano” semi stagionato per 35-45 giorni, lo stagionato (dai 120 ai 180 giorni) e i pecorini aromatizzati al pepe rosa, pepe verde, peperoncino, noci, pistacchi, erba cipollina. Lavorano anche latte vaccino maremmano per preparare yogurt naturali e alla frutta (fragola, banana, albicocca, frutti di bosco).

