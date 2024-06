Casisano, Doc Rosso di Montalcino 2022

Il Rosso di Montalcino di Casisano non è il fratello minore del Brunello, ma un vino fresco, immediato e versatile dalla buona struttura e persistenza, che si sposa anche con i menù estivi e con i pic-nic in riva al mare, magari sulla costa degli Etruschi, con del pecorino, bruschette e finocchiona. Cento per cento Sangiovese, il Rosso di Montalcino di Casisano nasce a 480 metri sul livello del mare, da vigne circondate da boschi secolari e ventilate dalle brezze tirreniche e giunge allo scaffale dopo una macerazione sulle bucce di dodici giorni, otto mesi di affinamento in botti di rovere di Slavonia e altri sei mesi in bottiglia. Il bouquet è armonico e sprigiona note di violetta, prugna e piccoli frutti rossi, oltre a sentori floreali e speziati, mentre al palato presenta equilibrio tra tannini e acidità. A Casisano, tenuta fondata nel 1990 e acquisita dalla famiglia Tommasi nel 2015, il protagonista assoluto è il Sangiovese: nove ettari sono dedicati alla produzione di Brunello, sette ettari al Rosso e altri sei alla denominazione Sant’Antimo. L’obiettivo della proprietà è infatti quello esprimere al meglio il potenziale del territorio di Montalcino, interpretandone la sua anima e mantenendone l’identità. Tommasi, realtà che affonda le sue radici nel 1902, oltre alla nativa Valpollicellaha investito anche in altre zone vinicole come, tra l’altro, all’Oltrepò Pavese, la Basilicata e la Manduria.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2024