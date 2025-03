Castelgiocondo, Docg Brunello di Montalcino Ripe al Convento Riserva 2019

Il Brunello di Montalcino Ripa al Convento Riserva, maturato in legno grande e barrique per 60 mesi, possiede un’impostazione stilistica moderna, solare e generosa. La versione 2019 profuma di rosa appassita, viola, mirtilli e spezie. In bocca il sorso è largo e persistente dalla trama tannica fitta e compatta e dal finale intenso ancora sul frutto e le spezie. Frescobaldi è storico marchio fiorentino ed ormai consolidato, che conta su quasi 1.000 ettari vitati in Toscana. A partire dai vigneti delle tenute di Nipozzano e quelli del Castello di Pomino alla Rufina, l’areale che ha sempre visto i Frescobaldi protagonisti, per “conquistare” progressivamente tenute pressoché in tutte le migliori aree viticoli toscane: nel 2005 assume il controllo della Tenuta dell’Ornellaia, mentre nel 2011 consolida l’azienda maremmana Ammiraglia, acquisendo nel 2023 Poggio Verrano sempre in Maremma. Nel 2017, l’acquisizione della Tenuta di Perano nell’Unità Geografica Aggiuntiva del Gallo Nero di Gaiole in Chianti. Ci sono poi anche la Tenuta Castiglioni (Montespertoli), Remole (Sieci), i vigneti nell’isola di Gorgona e l’acquisizione, nel 2022, della Tenuta Calimaia (ex Corte alla Flora a Montepulciano). È arrivato, invece, nel 1989 lo “sbarco” dei Frescobaldi a Montalcino con l’acquisto della Tenuta di Castelgiocondo e nel 1995 la realizzazione del progetto Tenuta Luce della Vite, sempre nella terra del Brunello.

