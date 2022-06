Castellare di Castellina, Toscana Igt Rosso I Sodi di San Niccolò 2018

I Sodi di San Niccolò 2018, affinato in barrique per 24 mesi, nuove per il 50%, possiede al naso fruttato rigoglioso particolarmente netto, con speziatura e liquirizia a rifinitura. In bocca, la struttura è solida ed articolata, mossa però da una verve acida ficcante, che dona al sorso, tendenzialmente sapido, contrasto e profondità. Finale in crescendo, con ritorni fruttati e cenni ferrosi ad impreziosirlo. Anche se Castellare di Castellina è una delle aziende toscane di riferimento, il suo I Sodi di San Niccolò resta un vino sempre intrigante. Uscito per la prima volta nel 1977, è diventato, insieme ad altri illustri nomi della Toscana enoica uno dei portabandiera di quella fortunata serie di vini detti “Supertuscan”, ma con una “marcia”, diciamo, in più. Oggi, infatti, in un momento in cui proprio quella tipologia non sembra avere più lo stesso appeal, soprattutto con le etichette a base prevalente di vitigni francesi, I Sodi di San Niccolò, insieme a pochi altri, fa parte di quella categoria che qualcuno ha definito degli “Ipertuscan”, ossia di quei vini capaci di raccontare il proprio profondo legame identitario come e meglio delle etichette Doc/Docg. Merito del suo essere un Sangiovese quasi in purezza (il saldo di Malvasia Nera - cioè di Tempranillo, è la ricerca sul Dna a dircelo - è sempre stato piuttosto ridotto) ma, soprattutto, merito del luogo in cui nasce: Castellina in Chianti.

(fp)

