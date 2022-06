Castell’in Villa, Docg Chianti Classico Castell’in Villa 2018

C’è voluto un po’ di tempo, il superamento del paradigma ultramodernista e il ritorno a un’idea di vino più autentico, prima che Castell’In Villa tornasse nei desiderata di molti appassionati. Da quelle parti non si fanno sconti e nessuna deroga è ammessa. Moda o non moda. Lì si producono alcuni dei Sangiovese toscani più classici ed intimamente legati al loro territorio. Siamo non lontano da Castelnuovo Berardenga, dove, nel piccolo borgo che ospita l’azienda, Riccardo Pignatelli della Leonessa approdò nel 1967. Ad accompagnare il marito, da subito, e a condurre l’azienda in solitaria, oggi, Coralìa Ghertsos, meglio conosciuta come “la principessa”. Donna di carattere, poco incline alle false accondiscendenze, con un’idea di vino che scolpisce pian piano, ma in maniera radicale. Le vecchie annate firmate Castell’In Villa sono spesso emozionanti per chi sa ascoltare i sussurri del vino, toccandone le sfere più intime. Ma sono anche le bottiglie più recenti a stupire, per la fedeltà con quel che fu e l’immediata bontà. Il Chianti Classico della casa resta graniticamente una gran bevuta. E la versione 2018, non fa che darne una conferma. Giocato sull’equilibrio, che non rinuncia a materia, maturità del frutto e intensità, sorprende per il gioco aromatico di spezie e frutti rossi, ad anticipare un gusto delizioso, polposo e di vivace bevibilità, senza diventare scarno o troppo sottile.

(fp)

Copyright © 2000/2022