Castello di Albola, Docg Chianti Classico Gran Selezione Santa Caterina 2016

Il Gran Selezione Santa Caterina 2016, cogliendo le sfumature più intime di un’annata da incorniciare per i Chianti Classico di Radda, è maturato per 14 mesi in un mix composto da barrique e botte grande. Fragranti e articolati i profumi che richiamano i fiori, il sottobosco, il pepe e il tabacco. Al palato, il vino ha tannini decisi e ficcanti, sviluppo dinamico e saporito, con finale teso e vitale. Per il gruppo Zonin 1821, dalle molteplici tenute sparse in ogni angolo dell’Italia enoica, il Castello di Albola occupa una posizione primaria, per qualità e coerenza stilistica. Si tratta, a nostro avviso e non solo, della Tenuta più significativa del colosso veneto perché, semplicemente, è situata in una delle zone più vocate di tutta la denominazione del Chianti Classico, l’areale di Radda in Chianti. Da qui arrivano vini definiti e coerenti, forse i migliori dell’intera produzione della cantina con sede a Gambellara, capaci di restare in sintonia con i suoli, i climi e i paradigmi del loro terroir. La produzione di 750.000 bottiglie è ottenuta da 125 ettari di vigneto a biologico, che crescono su terreni segnati dai classici substrati chiantigiani ad alberese e galestro, con gli appezzamenti più vocati - Selvole, Capaccia, Madonnino, Ellere, Marangole, Mondeggi, Sant’Ilario, Acciaiolo - posti tra i 350 metri e i 550 metri sul livello del mare e con il Solatio, a svettare a 580 metri.

