Castello di Bolgheri, Doc Bolgheri Rosso Varvàra 2022

L’azienda è stata proprietà dei Conti della Gherardesca per secoli, fin dal 1500, e Federico Zileri Dal Verme ne ha ereditato la conduzione dalla metà degli anni Novanta. La posizione di Castello di Bolgheri all’interno della denominazione è presto detta: l’intera proprietà si estende infatti nell'ultimo chilometro prima di arrivare al paese di Bolgheri, su entrambi i lati del famoso Viale dei Cipressi: 85 ettari in tutto, di cui 55 vitati, producendo una media di 100.000 bottiglie all’anno, che escono dalla storica cantina risalente al 1796, situata su due piani proprio all’interno del borgo. I vigneti, i cui filari corrono perpendicolari al mare per convogliarne le brezze fra le fronde, sono coltivati a Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot e Petit Verdot, che hanno sostituito Sangiovese, Canaiolo, Trebbiano e Malvasia lì piantati fino al 1996. Quei vitigni internazionali compongono le uniche due etichette prodotte a Castello di Bolgheri (a parte l’olio Evo proveniente dagli ulivi ultracentenari della tenuta): il Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri e il Bolgheri Rosso Varvàra, dedicata alla bisnonna del Conte Zileri Dal Verme. Fermentato in acciaio, matura un anno in tonneaux e botti di rovere da 35 hl. La versione 2022 profuma di foglie di pomodoro e amarena, accompagnati da spezie legnose; il sorso materico e aderente ha fluidità sapida, che diffonde note balsamiche e fruttate, con un tocco pepato finale.

