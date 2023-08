Castello di Bossi, Docg Chianti Classico Gran Selezione 2019

L’azienda vitivinicola che porta il nome di Castello di Bossi è stata fondata nel 1984 da Marco Bacci e sorge nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Castelnuovo Berardenga, comprendendo una superficie complessiva di oltre 800 ettari, di cui 130 coltivati a vigneto in biologico, prevalentemente allevati con le varietà Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot. Oggi è parte del gruppo Bacci Wines insieme ad altre due unità produttive chiantigiane (Barbaione e Renieri), alla Tenuta Renieri di Montalcino (acquisita nel 2001) e alla Tenuta Terre di Talamo in Maremma (acquistata nel 1999), coprendo complessivamente oltre 900 ettari di superficie vitata e producendo una gamma assai articolata di etichette, composta da oltre 20 referenze tra vini rossi, bianchi, spumanti, rosé e vino dolce, bene eseguiti e declinati con cifra stilistica moderna. A condurre queste realtà ci sono lo stesso Marco Bacci, insieme al figlio Jacopo, in partnership con l’imprenditore internazionale Serguei Beloussov. Il Chianti Classico Gran Selezione 2019, maturato in legno grande e barrique, profuma di amarena matura, erba di campo, spezie e sottobosco, con abbondanti rimandi tostati. In bocca, il sorso è succoso, solido e ampio, dal tannino pieno e tendenzialmente serrato a caratterizzare uno sviluppo articolato e robusto, terminando con un finale compatto e persistente, dai ritorni fruttati, affumicati e vanigliati.

