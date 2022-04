Castello di Fonterutoli, Docg Chianti Classico Ser Lapo Riserva 2019

Il Chianti Classico Riserva Ser Lapo rappresenta un’etichetta storica del Castello di Fonterutoli, con la prima annata prodotta nel 1983. Oggi, questo rosso chiantigiano, ottenuto da Sangiovese in prevalenza con una piccola aggiunta di Merlot, è affinato in legno piccolo per 12 mesi. La versione 2019, a partire da uno stile sobriamente moderna, interpreta un’annata molto solida con garbo e accenti non privi di raffinatezza. Il naso si muove tra richiami ai piccoli frutti rossi e alle viole, con tocchi di erbe aromatiche e spezie. In bocca, il sorso è succoso e ben profilato, dai tannini saporiti e dallo sviluppo tonico e contrastato, fino ad un finale intenso e fragrante. La storia della famiglia Mazzei si intreccia da tempi remoti con le vicende del Chianti, e, nel recente passato, prima con Lapo, che ne ha disegnato la fisionomia fondamentale, poi con i figli Filippo e Francesco, che hanno definitivamente lanciato la cantina di famiglia sul palcoscenico internazionale, rappresenta un punto di riferimento del panorama enoico del Bel Paese, a partire dalla produzione di Chianti Classico. Oltre ai vigneti chiantigiani del Castello di Fonterutoli (117 ettari nelle sottozone di Castellina, Radda, e Castelnuovo Berardenga, per 800.000 bottiglie complessive), fanno capo alla famiglia Mazzei anche le tenute Belguardo e quella di Zisola, situate rispettivamente in Maremma e nella Sicilia Sud Orientale.

