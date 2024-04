Castello di Gabiano, Doc Gabiano A Matilde Giustiniani Riserva 2016

25 sono gli ettari a vigneto del Castello di Gabiano, completamente ristrutturato e facente parte delle Dimore Storiche Italiane, che oggi continua la sua storica attività vitivinicola sotto la guida di Giacomo Cattaneo Adorno, ultimo Marchese di Gabiano, insieme alla moglie Emanuela, mantenendo ancora viva meritoriamente la produzione della Doc Gabiano (insieme all’altrettanto rara Doc del Rubino di Cantavenna), ridotta ormai ad una estensione di soli 3 ettari. La piccola denominazione Gabiano, rivendicata a partire dagli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso, quando il senatore monferrino Paolo Desana, padre della legge delle Doc vinicole italiane istituita nel 1963 la volle fortemente, si trova tra le colline più a nord del Monferrato, in provincia di Alessandria, che dominano il corso del fiume Po e comprende il territorio dei comuni di Gabiano e Moncestino, basandosi sui vitigni di antica coltivazione Barbera in prevalenza, Freisa e Grignolino. Il Gabiano A Matilde Giustiniani Riserva 2016, maturato in barrique per 24 mesi, appare di un bel colore rosso rubino intenso e brillante. Il suo bagaglio aromatico rimanda ai fiori appassiti, alla liquirizia, al cacao e ai frutti di bosco, con tocchi balsamici e speziati. In bocca il sorso è pieno e succoso, dalla notevole dotazione tannica che accompagna la maturità del frutto, fino ad un finale lungo e dai ritorni fruttati e speziati.

