Castello di Montepò, Toscana Igt Rosato JeT 2022

La Tenuta di Montepò conta su 50 ettari a vigneto e si trova nel cuore della Maremma. Si tratta della proprietà di Jacopo Biondi Santi che l’ha acquistata all’inizio del Nuovo Millennio. A caratterizzare questo progetto enologico è il Sangiovese BBS11, clone omologato e di proprietà esclusiva della famiglia Biondi Santi, che occupa il 70% dei suoli vitati di Montepò, mentre nel restante 30% si coltivano solo due varietà, anch’esse a bacca rossa: gli internazionali Cabernet Sauvignon e Merlot. Il rosato JeT è ottenuto da Sangiovese in purezza vinificato in bianco. La versione 2022 possiede profumi che rimandano ai frutti gialli maturi, al melograno e a qualche cenno di cipria; in bocca, il sorso è succoso tendenzialmente sapido e dal finale fragrante. La produzione del rosato per la famiglia Biondi Santi ha una storia lunga: si è sempre prodotta al Greppo una piccola quantità di questa tipologia per il consumo casalingo e Franco Biondi Santi, solo a partire dal 2006, volle includerlo nel portafoglio delle etichette aziendali, con l’annata 2004. Questa tradizione è ripresa dal figlio Jacopo Biondi Santi, che, con il suo JeT (prima annata 2018), riannoda un filo delle vicende di questa dinastia enoica del Bel Paese. La forza della famiglia è simbolicamente evocata anche nel nome del rosato del Castello di Montepò, che mette insieme le iniziali di Jacopo Biondi Santi e di suo figlio Tancredi.

