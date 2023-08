Castello di Querceto, Docg Chianti Classico 2021

Il Chianti Classico 2021 possiede profumi sfumati e fragranti, segnati da una base fruttata ben a fuoco, con tocchi di sottobosco e rimandi affumicati a completarne il cerchio. In bocca, il vino possiede sorso continuo e succoso, con la trama tannica e l’acidità ben amalgamate a dare slancio e dinamismo al suo sviluppo, fino ad un finale compatto e gustoso. 60 ettari per una produzione di 600.000 bottiglie rappresentano i numeri del Castello di Querceto, di proprietà della famiglia Francois dalla fine del XIX secolo, condotto da Alessandro Francois, ben coadiuvato dai figli Lia e Simone, a mantenerne una gestione squisitamente familiare. L’azienda si trova nella Unità Geografica Aggiuntiva di Greve in Chianti nell’area collinare più elevata, che guarda al confine con l’aretino, dove le escursioni termiche sono significative e il clima ha tratti quasi continentale. Qui si ottengono Chianti Classico dal profilo fresco e incisivo, che in passato trovavano in queste particolari condizioni anche degli ostacoli, oggi tendenzialmente eliminati dal “global warming”, a queste latitudini, non del tutto foriero di nuove criticità. Specie nel recente passato, l’azienda ha alzato la propria asticella qualitativa e ha trovato anche un percorso stilistico più intrigante, abbandonando un’impostazione modernista, talvolta esasperata, e virando su vini più raffinati e dalle spiccate doti di bevibilità.

(fp)

