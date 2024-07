Castello di Rubbia, Trevenezie Igt Vitovska VRH San Michele 2016

Il Castello di Rubbia è un’azienda situata nel borgo di San Michele del Carso, e proprio dal castello del paese prende il suo nome. Il Castello di Rubbia ha tradizione vitivinicola antica, ma è soprattutto negli anni Novanta del secolo scorso che la famiglia Černic implementa la coltivazione dei vigneti - riportando a vita nuova anche la vigna Usje, distrutta dalla Prima Guerra Mondiale - e l’imbottigliato. Le uve coltivate sono quelle tipiche della zona: Vitovska, Malvasia Istriana e Terrano. Oggi il vigneto occupa una superficie di 10 ettari, allevato ad alta densità e dai suoli prevalentemente calcarei. In cantina, si lavoro soprattutto con l’acciaio, anche in fase di affinamento dei vini (ma non manca anche una componente di legni per l’invecchiamento), con le macerazioni e le fermentazioni spontanee, da lieviti indigeni, che possono durare mesi. Maturata in acciaio per 18 mesi sui suoi lieviti e imbottigliata a tre anni dalla vendemmia, la Vitovska VRH San Michele in versione 2016 appare di colore giallo paglierino carico con riflessi dorati. Al naso, si succedono aromi di frutta a polpa bianca, soprattutto susina e pera, fiori di camomilla e acacia, salvia, ruggine e pietra focaia. In bocca il sorso possiede densità e si muove ancora fragrante e vitale, sviluppandosi sapido e ben contrastato dalla dolcezza del frutto, terminando con un piacevole finale speziato dai rimandi agrumati.

