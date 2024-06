Castello di Semivicoli, Doc Abruzzo Pecorino 2023

Masciarelli dedica l’ultima annata del Pecorino “Castello di Semivicoli” - uno dei vini di punta della gamma che prende il nome dalla storica dimora seicentesca trasformata in wine resort - ad un progetto di charity a favore dei diritti delle donne. Il 5% del ricavato delle vendite è infatti destinato all’associazione D.i.Re - Donne in Rete Contro la Violenza – un’organizzazione che promuove politiche e pratiche per prevenire e contrastare la violenza di genere. La cantina Masciarelli non è nuova a iniziative sociali poiché dal 2017 ha sostenuto varie cause, come la ONLUS Progetto Noemi, la Cooperativa Sociale Kaleidos, l’associazione Il Giardino Segreto, BambiniSenzaSbarre, Terre des Hommes Italia, Food for Soul e l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Abruzzo. Ogni campagna solidale ha visto il Pecorino Castello di Semivicoli al centro di progetti benefici. Un vino che secondo Marina Cvetic, dal 2008 Amministratore Delegato di Masciarelli Tenute Agricole, e sua figlia Miriam deve rappresentare non solo la qualità e l’artigianalità, ma anche l’impegno sociale dell’azienda per il rispetto per ogni individuo e la parità di genere. Il Pecorino Castello di Semivicoli 2023 nasce dai vigneti che circondano il castello, e ha un profilo fresco e sapido con una palette olfattiva di fiori estivi, dalle sfumature agrumate e un palato vivace con note di erbe aromatiche mediterranee tra cui timo e salvia.

(Chiara Giovoni)

