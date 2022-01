Castello La Leccia, Docg Chianti Classico Gran Selezione Bruciagna 2018

Tanto Sangiovese e piccole quantità di Malvasia Nera e Syrah. Nel comune di Castellina in Chianti, sui terreni appartenuti un tempo alla famiglia Ricasoli, Castello La Leccia è dedicata ad esaltare le varie declinazioni del Sangiovese. Per la “Gran Selezione” vengono scelte esclusivamente le uve provenienti dal vigneto Bruciagna: situato a cinquecento metri s.l.m, su un suolo in prevalenza argilloso-sabbioso ricco di Galestro, questo vigneto conferisce una sua impronta ben definita al Sangiovese. La proprietà svizzera ha voluto rilanciare la cantina e riportarla in primo piano accanto alla ben avviata attività di hospitality - incentrata sulla storia e la bellezza del castello - concentrandosi sulla qualità dei vini e puntando sulla produzione biologica e il Sangiovese in purezza. L’azienda segue da molto tempo i criteri dell’agricoltura biologica, e, dopo la certificazione arrivata nel 2013, è stata anche ultimata, nel 2020, la conversione a bio della potatura. Il Bruciagna Gran Selezione, “cavallo di razza” dell'azienda assieme alla Riserva Chianti classico, presenta un colore rosso rubino intenso e un tessuto tannico dalla stoffa elegante. Di grande corpo, con note di frutti di bosco, sentori di vaniglia e note speziate. Un vino molto consistente e persistente, adatto ad un lungo invecchiamento. Indicato in abbinamento a cibi ricchi quali ossobuco, spezzatino e, naturalmente, bistecca alla Fiorentina!

(Cristina Latessa)

